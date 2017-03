Osmar Serraglio e assessores de deputados do Paraná são citados na Carne Fraca

Em uma das inúmeras interceptações telefônicas feitas pela Polícia Federal nos investigados da operação Carne Fraca, há uma conversa entre o ministro da Justiça, o deputado paranaense Osmar Serraglio, do PMDB, com Daniel Gonçalves Filho, fiscal agropecuário e superintendente do Ministério da Pesca e Agricultura no Paraná entre 2007 e 2016. Segundo as investigações, Daniel seria o líder do esquema ilegal da venda de carne adulterada por grandes frigoríficos.

Leia mais no Blog Por Dentro da Lava Jato.