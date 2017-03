Cigarros contrabandeados são apreendidos em Céu Azul, oeste do Paraná

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2.500 pacotes de cigarros contrabandeados em Céu Azul, na região Oeste do Paraná. De acordo com as informações da PRF, os cigarros estavam em um veículos Renault Duster, com placas de Porto Alegre (RS), que não obedeceu a ordem de parada ao veículo Renault Duster no Km 935 da BR-277 , que empreendeu fuga sentido leste, sendo acompanhado taticamente pela equipe da PRF.

