Professores da rede estadual suspendem a greve e aulas voltam nesta segunda

Os professores da rede estadual de ensino decidiram encerrar a greve da categoria. A decisão foi tomada na manhã deste sábado, 18, em assebleia. A paralisação foi iniciada no último dia 15, data do Dia Nacional de Paralisação conta as reformas de Previdência e trabalhistas.

Segundo os dados do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP-Sindicato), dois mil professores e funcionários participam da assembleia. A partir de segunda (20), as aulas voltarão ao normal nas escolas estaduais.

Em nota, o governo do Estado, reafirmou o desconto dos dias parado. "Com a decisão do sindicato pelo encerramento da paralisação na educação, a Casa Civil e a Secretaria de Estado da Educação reiteram que as faltas já foram lançadas, conforme anunciado, e reafirmam a posição do Governo do Estado, que se mantém à disposição para o diálogo, como sempre, com respeito e civilidade esperados em um país democrático.", diz a nota.



Greve dos professores municipais

Em Curitiba, os professores da rede municipal de ensino estão em estado de greve. Eles paralisaram as atividades na quarta e na quinta-feira (16), mas decidiram voltar para as salas da aula nea sexta depois que a prefeitura marcou uma reunião com os profissionais. O estado de greve permanecerá até terça-feira (21).