Larissa Manoela dança zumba e mostra sua casa para Otávio Mesquita

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Otávio Mesquita vai levar Larissa Manoela para um passeio no "Operação Mesquita" que vai ao ar neste sábado (18), no SBT. A atriz fará uma aula de zumba com o apresentador e mostrará sua casa. Em seu novo programa, que estreou no início de março, Otávio vai até a casa de uma celebridade e passa o dia com ela, circulando pela cidade de São Paulo em uma moto equipada com seis câmeras, além de duas equipes de apoio e um drone. "Foram muitos anos naquele mesmo formato. Mas quando me colocaram nesse horário [das 18h30] eu quis sair do auditório, ir para a rua", diz o apresentador, que comandou programas noturnos, em esquema "talk show" na Band e no SBT.