Polícia mata suspeito em aeroporto de Paris

Um homem foi morto neste sábado,18, no aeroporto de Orly, em Paris, pelas forças policiais, depois de ter roubado uma arma de um militar do serviço de vigilância antiterrorista, anunciou o Ministério do Interior francês.

A mesma fonte afirmou que não há feridos e, segundo testemunhas, o aeroporto começou a ser evacuado depois do incidente. Entretanto, o tráfego aéreo foi "completamente interrompido no aeroporto de Orly", anunciou uma fonte da aviação civil, citada pela Agência France Presse.

"Um homem tomou uma arma de um militar e depois refugiou-se numa loja do aeroporto antes de ser morto pelas forças de segurança", declarou um porta-voz do Ministério do Interior.

O aeroporto de Orly foi evacuado após o incidente por medida de segurança, para a polícia investigar se não havia vestígio de explosivos ou outro tipo de ameaça. Os setores do terminal estão sendo reabertos aos poucos. A polícia considerou o incidente algo "extremamente grave". Vários voos tiveram que ser desviados em razão do incidente. A identidade do homem morto ainda é desconhecida.