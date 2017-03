Giovanni Augusto se lesiona e pode desfalcar Corinthians em clássico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Giovanni Augusto virou desfalque do Corinthians para a partida contra a Ferroviária neste domingo (18). O jogador se lesionou no treino da última sexta (17) e não atuará. O Corinthians confirmou que o atleta sofreu um estiramento no músculo adutor da coxa direita e fará tratamento intensivo neste final de semana. Ainda não há previsão de quanto tempo Giovanni Augusto precisará ficar fora do Corinthians em recuperação, mas o jogador pode até perder a partida seguinte pelo Paulistão, clássico contra o São Paulo, no dia 26 de março, daqui duas rodadas.