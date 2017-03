Com infecção intestinal, Robinho desfalca Atlético-MG contra o Tricordiano

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Robinho é mais uma baixa do Atlético-MG para o jogo deste sábado, às 16h, com o Tricordiano, no Estádio Farião, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. O atacante amanheceu com um quadro de infecção intestinal, como divulgou a assessoria de imprensa do clube mineiro, e por isso foi cortado para viagem para Divinópolis. Robinho treinou normalmente na manhã dessa sexta-feira (17) e foi relacionado para a partida. O jogador passou a noite concentrado na Cidade do Galo. Além de Robinho, o técnico Roger Machado já não podia contar com outro titular, o zagueiro Leonardo Silva, que fica fora da partida por reclamar de dores no joelho esquerdo. Apesar do corte de Robinho, nenhum outro atleta foi convocado. Roger Machado havia relacionado 21 jogadores para o jogo desta tarde. Sem Robinho, a delegação do Atlético segue para Divinópolis com 20 relacionados. Como o time estava praticamente definido, fica a dúvida sobre quem vai ser o substituto de Robinho. Os atacantes Rafael Moura, Clayton e até mesmo Luan aparecem como as opções naturais de Roger Machado. No entanto, o retorno de Danilo ao time titular, dando mais libertadores para Cazares é algo que também pode acontecer. A confirmação da equipe vai acontecer somente no estádio, uma hora antes do início da partida. O Atlético é o líder do Campeonato Mineiro, com sete vitórias em sete jogos. Em caso de vitória sobre o Tricordiano, a equipe da capital assegura a classificação à semifinal da competição e pelo menos o segundo lugar, assegurando vantagens na próxima fase.