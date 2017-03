Casemiro brilha e dá a vitória ao Real contra o Athletic pelo Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com uma ótima atuação do brasileiro Casemiro, o Real Madrid derrotou o Athletic Bilbao neste sábado (18), por 2 a 1, fora de casa, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, e abriu cinco pontos de vantagem na liderança da competição. Com o triunfo, o Real chegou aos 65 pontos, enquanto o Barcelona, que está na segunda posição, tem 60. O time da Catalunha terá a oportunidade de reduzir a vantagem do rival no domingo (19), contra o Valencia. Depois do encerramento da rodada, o Real ainda ficará com uma partida a menos em relação aos seus adversários. O duelo contra o Celta, pela 21ª rodada, foi adiado no início de fevereiro e será realizado em uma nova data (ainda a ser definida). O Athletic Bilbao, por sua vez, é o sétimo colocado do Campeonato Espanhol, com 44 pontos, e briga por uma vaga na próxima edição da Liga Europa. Casemiro foi o grande destaque da partida. Foi ele quem iniciou a jogada do primeiro gol da partida, marcado por Benzema, e anotou o gol da vitória, na segunda etapa. Na próxima rodada da competição, o Real recebe o Alavés, enquanto o Athletic visita o Osasuna.