Estados Unidos e União Europeia pedem informações sobre Operação Carne Fraca

Segundo as últimas informações do governo federal, os Estados Unidos e a União Europeia pediram informações sobre a Operação Carne Fraca. Neste sábado (18), técnicos e diretores do Ministério da Agricultura fizeram várias reuniões.

Neste domingo, 19, o presidente Michel Temer vai fazer duas reuniões, no Palácio do Planalto, para discutir o assunto. Primeiro, com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e depois com representantes das associações de produtores.

O Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo e o maior exportador. O setor vendeu para mais de 150 países no ano passado e agora se preocupa com os impactos negativos do esquema de venda de carne adulterada, revelado pela Polícia Federal.