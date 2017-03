Polícia apreende 500 quilos de merenda desviada no Rio

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A polícia do Rio apreendeu 500 quilos de alimentos desviados de merenda escolar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A operação foi iniciada após denúncia anônima e resultou na prisão de três homens em flagrante. Os presos, Ricardo Crisostomo Sales, Luiz Guilherme Pimentel Rodrigues e Antônio Carlos Rodrigues da Silva são acusados de receptação. Eles foram surpreendidos pelos policiais no momento em que descarregavam os produtos de um caminhão na sexta (17). Sales estava comprando frango e carne dos outros dois. Na residência de Silva, foram encontrados cerca de 500 quilos de alimentos, como peixe, carne e frango. De acordo com a Polícia Civil, os alimentos foram devolvidos para a empresa responsável pela entrega dos alimentos no município. O caso está sendo investigado pela 59ª Delegacia de Polícia, de Duque de Caxias, que busca averiguar o envolvimento de outras pessoas no crime.