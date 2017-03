(foto: Divulgação)

A sétima edição do JOGARTA, acontece das 14h às 19h no próximo domingo(19 de março). O evento, que ocorre mensalmente desde agosto do ano passado, oferece a oportunidade para jogadores iniciantes e veteranos que desejam aprender e se divertir com diferentes jogos de tabuleiro, estratégia, jogos de carta e RPGs. Nesta edição, o JOGARTA tem como temática “Mitologias”, as atividades propostas exploram as múltiplas facetas que os mitos das diversas culturas possuem. São 40 vagas , 35 vagas são para RPGs diversos, e 5 vagas para Jogos de Mesa.

Os jogos acontecem de maneira simultânea e são planejados de modo que não durem a tarde toda, permitindo aos participantes experimentarem mais de uma atração durante o evento. Especialmente neste encontro, os jogos ofertados não são facilmente achados no mercado, muitos são produzidos de maneira independente.

Entre os jogos apresentados, há várias mesas de RPG, como por exemplo uma nova aventura de “JAGUARETÉ: O ENCONTRO”, do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, onde os jogadores deverão interpretar ameríndios e se embrenhar na densa mata para resgatar os guerreiros que não regressaram de um mal profetizado pelos anciãos de sua aldeia, e o “RASTRO DE CTHULHU” da RetroPunk publicações, com a aventura intitulada “Ecos de Xibalba”, de investigação, suspense e horror envolvendo a mitologia Maia.

Além dessas atrações, será oferecido também jogos de tabuleiro como por exemplo o “ELDER SIGN” em que os jogadores são convidados a enfrentarem horrores ancestrais e encararem conhecimentos que nunca deveriam ser revelados. Outro jogo apresentado, também da editora Galápagos, é o card game chamado “DIXIT”, em que os jogadores assumem o papel de um contador de histórias e a cada rodada o narrador da vez deve escolher uma das cartas em sua mão e, sem a revelar, falar uma frase, cantar uma música ou fazer uma mímica sobre ela, sendo um jogo voltado a todas as idades. Tem também o “ARENA”, um jogo de estratégia da RetroPunk Publicações onde você assume o papel de um gladiador que precisa escolher com cuidado suas táticas para derrotar seu adversário.

O evento é aberto a todas as idades. A entrada é franca, mas você pode doar 1 kg de alimento não perecível, que será encaminhado pelo projeto. para um abrigo de menores.

Serviço

“7º JOGARTA – ‘MITOLOGIAS’ – EVENTO ABERTO DE JOGOS ANALÓGICOS”

Manticore Game Store – Rua Almirante Gonçalves, 1422

Domingo, 19/03/17, das 14h às 19h

Entrada Gratuita – doação de 1kg de alimento não perecível, que será doado para um abrigo de menores

