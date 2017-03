Cielo volta às piscinas após 11 meses com 17º tempo do ano nos 50m livre

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem nadar desde o dia 20 de abril de 2016, quando disputou o Troféu Maria Lenk e ficou fora da Olimpíada, Cesar Cielo voltou a competir oficialmente neste sábado (18) durante um torneio regional da Federação Aquática Paulista no clube Pinheiros. Em um torneio sem final, Cielo fez o melhor tempo da disputa dos 50 m livre, com 22s44. A marca é a 17ª melhor da atual temporada. O principal tempo do ano pertence a Benjamin Proud, com 21s74. Segundo colocado na disputa deste sábado, Pedro Pajari fez somente 23s09. No ano passado, Anthony Irving ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro com o tempo de 21s40. Ainda durante a competição, ele nadou os 50m borboleta e também ficou com a vitória, com a marca de 23s75. Benjamin Proud tem o melhor tempo do ano: 23s34. O retorno às competições acontece em uma piscina que é simbólica para o nadador. Foi lá que em 2009 que ele quebrou o recorde mundial que dura até hoje. O foco de Cielo está no Troféu Maria Lenk, que acontece em abril, e servirá como classificatório para o Campeonato Mundial de Budapeste, entre 14 e 30 de julho.