URBS fará 4 boletins diários sobre circulação da frota de ônibus na cidade

A Urbanização de Curitiba S/A (URBS) passará a emitir quatro boletins diários sobre o monitoramento da frota de ônibus urbanos do transporte coletivo da capital durante a greve de motoristas e cobradores.

O número mínimo de veículos é uma determinação da decisão judicial emitida pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para garantir atendimento à população durante paralisação da categoria.

De acordo com a desembargadora Marlene Teresinha Fuverki Suguimatsu, o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região Metroplitana (Sindimoc) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Ônibus de Curitiba (Setransp) devem manter em circulação um mínimo de 50% da frota de ônibus durante os períodos de pico e de 40% nos demais horários do dia.

A multa estabelecida pelo descumprimento da decisão é de R$ 100 mil para cada hora que os sindicatos não mantiverem o exigido pela Justiça.

A URBS está fazendo o monitoramento e controle diário da frota em operação. Os dados serão atualizados quatro vezes ao dia, de maneira que o TRT possa acompanhar o movimento real do ônibus.

Os boletins serão feitos às 9 horas, 14 horas, 18 horas e 20 horas. Os primeiros detalhamentos foram entregues ao TRT neste sábado (18).

Cada boletim irá detalhar a circulação hora em hora da frota.

A tabela de linhas e horários dos ônibus consta no relatório da decisão judicial. Além disso, a tabela está sendo disponibilizada no portal da URBS (www.urbs.curitiba.pr.gov.br) e também entregue à direção do Sindimoc e do Setransp.

Os boletins da URBS também relatarão se as estações tubo — que fazem o embarque e desembarque de passageiros — estão sendo atendidas por cobradores.

O monitoramento começa diariamente às 5h30, quando deve começar a circulação normal da frota e segue até às 00h30.

O controle é feito pelo Centro de Controle Operacional da URBS, onde fiscais monitoram em tempo real a circulação.