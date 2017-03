Atlético vence o Cascavel por 4 a 0, respira e volta ao G8

(foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético deu um passo importante na tarde deste sábado (18/03) para garantir sua classificação ao mata-mata do Campeonato Paranaense. Jogando na Arena da Baixada com um time repleto de pratas da casa, o Furacão não tomou conhecimento do rival, o Cascavel, e aplicou uma goleada por 4 a 0. João Pedro, José Ivaldo e Matheus Anjos (duas vezes) construíram o placar.



Com o resultado, o time de Curitiba chega aos 10 pontos e sobe para a sexta colocação, com duas vitórias e quatro empates em 10 rodadas. Já a Serpente do oeste do Paraná estaciona nos sete pontos e cai para a 10ª colocação, apenas dois pontos na frente do PSTC e do Foz do Iguaçu, último e penúltimo colocados, respectivamente.

PRÓXIMAS RODADAS

Depois da vitória diante da Serpente, os pratas da casa do Furacão ainda terão mais um desafio pela frente: o jogo contra o Cianorte, no próximo dia 25, que seria inicialmente disputado pelos titulares. Com isso, o time principal do Furacão faz sua estreia na competição no dia 22, contra o J. Malucelli, e volta a campo no dia 29, diante do Paraná Clube. Se conseguir avançar para o mata-mata, a equipe ainda disputará o primeiro jogo das quartas de final em casa, enquanto na partida de volta o técnico Paulo Autuori deverá mandar a campo um time reserva.

JOGO DA TURBULÊNCIA

A partida deste sábado marcou um encontro entre dois times pressionados no Campeonato Estadual. De um lado, o Furacão, que até então somava somente sete pontos em sete partidas, com uma única vitória, justamente no clássico Atletiba. Já o Cascavel, que vinha de derrota para o Paraná Clube, viveu uma semana turbulenta, que culminou com a saída do experiente meia Léo Maringá, referência da equipe, que alegou problemas familiares e rescindiu seu contrato.

PRIMEIRO TEMPO

A partida poderia ser considerada, pelas duas equipes, um duelo de seis pontos. E consciente de sua responsabilidade, o Atlético não deu nem chances para o rival. Com apenas quatro minutos de jogo, Luís Henrique foi derrubado na área por Marco Tiago: pênalti. Na cobrança, João Pedro mandou a bola para um lado, o goleiro pulou para o outro. Primeiro gol do jovem meio-campista como profissional.

No lance seguinte, o Cascavel ainda levou perigo em um chute de fora da área de Everton Dias, principal destaque do time do Oeste do Paraná na partida. Essa, porém, foi a única oportunidade da Serpente, que ainda tomou o segundo gol aos 22 minutos, depois de uma falha grosseira da marcação, e por pouco não foi para o intervalo tomando uma goleada.

SUBSTITUIÇÕES

Na volta do intervalo, o técnicoAgenor Piccinin já fez a primeira mudança em sua equipe, com o volante Sorbara entrando no lugar do zagueiro Vitor Carvalho. Depois, já com o Cascavel com um a menos em campo, foi vez de Evandro Roncatto deixar o campo para a entrada do lateral Anderson Tasca e de Felipe Fumaça substituir o esforçado Wesley.



Já no Atlético, Autuori mexeu pela primeira vez aos 19 minutos, com a entrada de Renan Lodi no lugar de Yago. Cinco minutos depois, foi vez de João Pedro, destaque da partida com um gol e uma assistência, deixar o campo para a entrada de Matheus Anjos. Por fim, o zagueiro Cleberson, que não entrava em campo há nove meses por causa de lesão, substituiu Wanderson.



SEGUNDO TEMPO

Com a vantagem no placar, o Atlético tirou o pé do acelerador e tratou de controlar a partida. Muito inferior tecnicamente, o Cascavel não esboçava nenhuma reação, situação que ficou ainda mais complicada aos 10 minutos, quando Marco Tiago, que já havia tomado cartão amarelo ao cometer pênalti, cometeu falta em Yago e foi novamente punido, tendo de ir para o chuveiro mais cedo.

Mesmo com o ritmo mais lento e até a marcação mais recuada em relação ao que se viu na primeira etapa, o Furacão conseguiu chegar ao terceiro gol aos 29 minutos. Matheus Anjos, que havia entrado em campo cinco minutos antes, recebeu o passe de Renan Lodi, driblou o marcador e chutou para marcar o terceiro dos donos da casa. O garoto, porém, não estava satisfeito e queria mais: aos 40 minutos, com uma cobrança de falta de muita categoria, a jovem revelação atleticana marcou mais um gol e fechou o placar: 4 a 0.

Atlético 4 x 0 Cascavel

Atlético: Weverton; Léo, Wanderson (Cleberson), José Ivaldo e Nicolas; Luiz Otávio, Renan Paulino e João Pedro (Matheus Anjos); Yago (Renan Lodi), Douglas Coutinho e Luís Henrique. Técnico: Paulo Autuori.

Cascavel: Darci; Raulen, João Paulo, Vitor Carvalho (Sorbara) e Marco Tiago; Carlos Henrique, Everton Dias, Charles e Evandro Roncatto (Anderson Tasca); Laionel e Wesley (Felipe Fumaça). Técnico: Agenor Piccinin.

Gols: João Pedro (5-1º), José Ivaldo (22-1º), Matheus Anjos (29-2º e 40-2º)

Cartões amarelos: Marco Tiago (C); Léo, Renan Paulino (A)

Cartão vermelho: Marco Tiago (C)

Arbitragem: Leonardo Sigari Zanon

Público: 7.718 total

Renda: R$ 136.275,00

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, sábado (18/03) às 16 horas

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

04 - Cruzamento da esquerda de Nicolas, Luís Henrique chegava no segundo pau, mas foi empurrada pelas costas por Marco Tiago. Pênalti!

05 - GOL DO ATLÉTICO! Cobrança de pênalti de João Pedro, ele bate forte com a perna esquerda e ainda desloca o goleiro Darci, que nada pôde fazer.

06 – Everton Dias arrisca com um chute de fora da área e leva perigo. Weverton até pulou, mas se ela fosse na meta ele não alcançava.

08 – Jogada em velocidade pela direita, Léo cruza da direita para Luís Henrique cabeceia firme e Darci faz a defesa no reflexo.

09 - Cruzamento da esquerda de Douglas Coutinho, João Pedro se antecipa ao marcador e cabeceia, mas erra o alvo. Quase o segundo gol.

13 - Enfiada de bola do lado esquerdo, Evandro Roncatto recebe dentro da área e serve para Raulen, que chuta e balança a rede, mas pelo lado de fora.



22 - GOL DO ATLÉTICO! Cobrança de escanteio de João Pedro, a bola faz a curva e encontra José Ivaldo, que sobe livro dentro da área para cabecear e ampliar o marcador.

29 – Douglas Coutinho chuta forte de fora da área e Darci espalma. No rebote, Yago chuta e Marco Tiago tira a bola em cima da linha.



Segundo tempo

10 - Gol do Atlético. Mas não valeu. Cruzamento da esquerda de Nicolas, Yago recebe livre e completa para o gol, mas o bandeirinha assinalava impedimento.

16 – Léo cruza e Douglas Coutinho aparece no segundo pau para cabecear. Darci se atira e salva em cima da linha. A torcida ficou pedindo gol.

29 - GOL DO ATLÉTICO! Renan Lodi é desarmado por Raulen, mas recupera a bola, invade a grande área e toca para trás. Com calma, Matheus Anjos domina, dribla o marcador e bate para ampliar a vantagem.

31 - Renan Lodi faz mais uma boa jogada pela esquerda e toca para Renan Paulino, que chuta de primeira buscando o canto. A bola passa ao lado.

40 – GOL DO ATLÉTICO! E que golaço! Na cobrança de falta, Matheus Anjos coloca a bola com muita categoria no ângulo direito de Darci, que não teve nem chance.