Renan Ribeiro vai bem, mas defesa volta a falhar e São Paulo empata

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nem mesmo a entrada de Renan Ribeiro na meta do São Paulo foi capaz de evitar que o time, mais uma vez, sofresse com os gols do adversário. Neste sábado (18), diante do Ituano, a equipe tricolor empatou em 1 a 1 pela nona rodada do Campeonato Paulista e viu sua defesa ser vazada pela 11ª vez seguida. O gol marcado por Wellington Simião, aos 16 min do segundo tempo, deixou o São Paulo isolado como a pior defesa do Estadual. Nos nove jogos foram 18 sofridos — média de dois por partida. Em contrapartida, o time tem o melhor ataque. O gol de Cueva, aos 42 min da etapa inicial, foi o 22º. Embora não tenha evitado que o Ituano saísse com a igualdade do Morumbi, o destaque da partida foi justamente Renan Ribeiro. Pela primeira vez na temporada, o goleiro ganhou uma oportunidade com o treinador Rogério Ceni, e mostrou que está vivo em uma disputa contra Sidão e Denis pela titularidade. Com o resultado, o São Paulo permanece na liderança do Grupo B com 15 pontos e é seguido pelo Linense, com 14. Já o Ituano foi aos 10 pontos subiu para a terceira posição do Grupo A, liderado pelo Corinthians, com 19.