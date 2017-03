Banco Central bloqueia mais de R$ 2 milhões de investigados na operação

O Banco Central determinou o bloqueiro de mais de R$ 2 milhões das contas de 46 pessoas investigadas na Operação Carne Fraca, que apura irregularidades na fiscalização e comercialização de carnes. O valor foi informado neste sábado (18) à Justiça Federal, que havia determinado o bloqueio de até R$ 1 bilhão.

Não significa necessariamente que cada um dos investigados tenha R$ 1 bilhão nas respectivas contas. Este é um teto estipulado pela Justiça. Segundo a Polícia Federal, fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) recebiam propina para liberar licenças sem realizar a fiscalização adequada nos frigoríficos. A investigação indica que eram usados produtos químicos para maquiar carne vencida, e água era injetada nos produtos para aumentar o peso.



Ao todo, 22 empresas são investigadas na operação, das gigantes JBS e BRF – que controlam marcas como Seara, Perdigão e Friboi – a frigoríficos menores como Master Carnes, Souza Ramos e Peccin.

O início da operação

Denúncias do auditor fiscal federal agropecuário Daniel Gouvêa Teixeira de que carnes estragadas e fora de padrão eram vendidas por frigoríficos da região de Curitiba foram a origem da Operação, deflagrada nesta sexta-feira (17), na qual funcionários do governo e de grandes empresas do ramo foram presos.

Segundo o depoimento do auditor, as investigações só foram possíveis em 2014, porque foi afastado de atribuições pelos chefes da Superintendência Federal da Agricultura no Paraná. Ele declarou que essa era uma prática comum com profissionais que fiscalizaram as empresas corretamente e incomodavam o esquema.