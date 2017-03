Ex-Atlético e Paraná, Milton Mendes é o novo técnico do Vasco

(foto: Divulgação/Atlético Paranaense)

Depois da demisssão de Cristóvão Borges, na última sexta-feira, o Vasco da Gama não demorou para ir ao mercado e encontrar um novo treinador. Neste sábado, o clube carioca fechou com o técnico Milton Mendes, que estava sem clube desde que deixou o Santa Cruz, em agosto do ano passado, durante o Campeonato Brasileiro.



O técnico é um dos poucos profissionais brasileiros com os quatro níveis completos do curso para treinadores da Uefa. No futebol brasileiro, sua carreira começou no Paraná Clube. Depois, teve boa passagem pela Ferroviária (SP), devolvendo o time à primeira divisão do futebol paulista. Com os bons trabalhos no time paranaense e no paulista, veio a oportunidade de treinar o Atlético-PR.



Ex-jogador do Vasco, clube pelo qual jogou entre 1984 e 1987, Milton Mendes ainda não foi confirmado ooficialmente pelo Cruz-Maltino, mas segundo o Globo Esporte o negócio já está fechado. No jogo deste domingo, contra o Botafogo, porém, a equipe será comandada pelo auxiliar Valdir Bigode.