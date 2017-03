Sem espaço no Coxa, Tiago Real deve reforçar o Figueirense

(foto: Divulgação/ Coritiba)

O meia Tiago Real nem bem voltou ao Coritiba, clube que o revelou, e já deve estar de saída. Sem espaço no elenco coxa-branca, o jogador de 28 anos negocia com o Figueirense e deve desembarcar em breve em Florianópolis, onde vestirá a camisa de número 10.

Revelado pelo clube paranaense, o jogador viveu o melhor momento de sua carreira entre 2011 e 2012, jogando pelo Joinville. Com as boas atuações, foi comprado pelo Palmeiras, mas não conseguiu firmar e rodou nos anos seguintes por equipes como Náutico, Goiás, Bahia e Vitória, até retornar ao Alto da Glória.



Na volta ao Coritiba o jogador tratou de destacar o seu carinho pelo clube que o revelou, mas teve poucas chances de mostrar seu futebol em campo. Até aqui foram somente duas partidas, uma delas como titular e outra entrando no decorrer do jogo. Com contrato até o final da temporada, não deverá voltar a vestir a camisa alviverde.