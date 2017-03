Greca dá início às comemorações regionais pelos 324 anos de Curitiba

O prefeito Rafael Greca participou neste sábado (18/3) do início das comemorações de aniversário de Curitiba que estão sendo realizadas nas administrações regionais da cidade, que completa 324 anos no próximo dia 29 de março.

Greca esteve na Regional Portão/Fazendinha, onde a Mocidade Azul promoveu um carnaval com a população. O prefeito sambou e cortou um bolo de cinco quilos.

“Quando fiz esta Rua da Cidadania na minha primeira gestão foi justamente para termos eventos como esse", disse o prefeito. "Esta é a nossa casa, a nossa prefeitura no bairro, onde todos vêm buscar saúde, lazer, cultura e todos os outros serviços públicos.”

As festas regionais em comemoração ao aniversário de Curitiba começaram neste final de semana nas regionais Portão e Boa Vista; no domingo, é a vez das regionais Bairro Novo e CIC.

Animação sob chuva

Nem mesmo a chuva diminuiu a animação da população que participou dos eventos, que contaram com brinquedos gigantes, aulões de dança, shows de músicos locais, gincanas, pintura de rosto, jogos, apresentações culturais e feira de serviços, com diversas secretarias e órgãos municipais apresentando seus programas e serviços para a população. Cerca de 3.500 pessoas passaram pelos dois eventos no sábado.

“A festa está maravilhosa”, avaliou Sandra Pereira, que levou sua filha, Thaeme Lourenço, de 3 anos para a festa. "Estive aqui no ano passado, mas agora tem muito mais brinquedos e opções para as crianças e adultos.”

As crianças gostaram. A quantidade de atrações agradou Nicolly Eduarda da Silva, de 8 anos. “Tem muita coisa para fazer. Já fui nos brinquedos gigantes e cama elástica. Agora quero pintar o rosto e depois vou dançar na frente do palco”, contava ela entre uma brincadeira e outra.

Samuel Borges, de 8 anos, e seu amigo Gabriel da Silva, de 9 anos, “pulavam" entre as atividades sem parar. “Os brinquedos gigantes são os mais legais, mas também nos divertimos jogando tênis de mesa, desenhando e brincando com as outras crianças que estão aqui”, disse o pequeno Borges.

“Estou curtindo muito a festa. Aqui as crianças encontram atividades, fazem novos amigos e realmente aproveitam o dia”, ressaltou Fabíola Flores, que foi para a festa com toda sua família e aproveitou também para participar dos aulões de ginástica e ritmos.

Também prestigiaram a festa na Regional Portão os vereadores Zezinho do Sabará e Oscalino do Povo.

Confira a programação das próximas festas nas regionais em comemoração do aniversário da cidade:

Regional Bairro Novo

Data: domingo (19/03)

Horário: 13h às 17h

Local: Escola Municipal Professora Rejane Maria Silveira Sachette (Rua Nova Aurora, 717, Sítio Cercado)

Regional CIC

Data: domingo (19/03)

Horário: 13h às 17h

Local: Bosque Túlio Vargas (Rua João Dembinski, Vila Sandra)

Regional Tatuquara

Data: 25/03

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Yberê (Rua Dirce Rogal Tomazeli, 390, Campo de Santana)

Regional Pinheirinho

Data: 25/03

Horário: 13h às 17h

Local: Rua da Cidadania do Pinheirinho (Rua Winston Churchill, 2.033, Capão Raso)

Regional Matriz e Santa Felicidade

Data: 26/03

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Barigui (Avenida Cândido Hartmann, Mercês)

Regional Boqueirão

Data: 01/04

Horário: 13h às 17h

Local: Administração Regional Carmo (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430, Boqueirão)

Regional Cajuru

Data: 01/04

Horário: 8h às 17h

Local: Rua da Cidadania Cajuru (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150, Cajuru)