Santa Cruz faz 5 a 1 no Central e se recupera no Pernambucano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não é dos melhores o momento do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano, mas a goleada por 5 a 1 sobre o Central neste sábado (18) certamente esfria as críticas. No Arruda, Éverton Santos (2), Halef Pitbull, Anderson Salles e Gino marcaram os gols – enquanto Thomás diminuiu. O Santa emplaca a segunda vitória seguida no Estadual e chega aos 12 pontos na segunda fase. Agora a equipe tem clássico importante contra o Sport, no domingo que vem (26), mas antes disso encara o Campinense-PB. O confronto desta quarta-feira (22) é pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Santa Cruz deitou e rolou contra o Central, aproveitando a fragilidade do adversário desde o início. Abriu o placar aos dois minutos e aos 20 já vencia por 2 a 0, dois de Éverton Santos. Os visitantes foram inofensivos no primeiro tempo e viram Halef Pitbull fazer o terceiro ainda antes do intervalo. O Central voltou um pouquinho melhor para a etapa final e diminuiu com Thomás, mas o bom momento terminou logo. Com o jogo definido, ainda deu tempo para o Tricolor do Arruda transformar a vitória em goleada.