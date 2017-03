4- Empate do São Paulo classifica Corinthians às quartas de final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians entrará em campo neste domingo (18) diante da Ferroviária, às 16h (Globo), com vaga já garantida nas quartas de final do Campeonato Paulista. O clube alvinegro se beneficiou graças ao empate do Ituano em 1 a 1 com o São Paulo. Com o resultado, a equipe de Itu foi aos 10 pontos e não pode mais alcançar o Corinthians, que tem 19 -restam apenas três jogos e nove pontos em disputa para o time do interior. O Ituano é o terceiro colocado do Grupo A e até pode igualar os mesmos 19 pontos corintianos, mas não ultrapassaria no número de vitórias, o primeiro quesito de desempate -- o Corinthians tem seis contra duas do Ituano. Mesmo assim, o confronto diante da Ferroviária não deixa de ser importante para a equipe comandada por Fábio Carille. Uma vitória neste domingo, leva o clube aos 22 pontos, garantindo assim a liderança da chave. Isso porque o vice-líder Botafogo soma 12 pontos não poderia mais alcançar o rival da capital. Embora esteja em uma situação confortável, Carille não deu indícios do time que levará a campo. A expectativa é que utilize uma equipe mista. A surpresa pode ser a escalação do meia-atacante Pedrinho. Aos 18 anos, o jogador destaque na Copa São Paulo foi inscrito pelo treinador no Paulista e pode fazer sua estreia na equipe principal. Ele substitui o zagueiro Vilson, que se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo. Em contrapartida, o atacante Kazim não tem muito o que celebrar. O turco sofreu uma lesão no ligamento colateral mediano no joelho direito no confronto contra o Luverdense e deve ficar de três a quatro semanas afastado.