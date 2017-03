Com gol de Vizeu, Flamengo vence o Resende nos acréscimos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De olho na Libertadores, o Flamengo decidiu entrar com time reserva em campo neste sábado contra o Resende. A partida em Volta Redonda, no entanto, foi bem mais difícil do que se esperava. O gol da vitória saiu nos acréscimos da cabeça de Vizeu, que havia entrado no segundo tempo após pedido da torcida. Com seis pontos em dois jogos, o Flamengo segue na liderança do Grupo B na Taça Rio. O time volta a campo nesta quarta-feira, quando receberá o Bangu. O Resende, por sua vez, encara o visita o Macaé, na quinta-feira. TORCIDA FOI ATENDIDA Sem gols, o torcedor do flamengo perdeu a paciência e gritou pelo nome de Felipe Vizeu. O atacante entrou aos 25 minutos do segundo tempo e deu nova movimentação ao time. Ele teve apenas uma chance e não desperdiçou: nos acréscimos, marcou de cabeça. No primeiro tempo, a única chance de gol veio aos 45 minutos. Leandro Damião recebeu na grande área e tentou a finalização, que explodiu na zaga adversária. O jogador não conseguiu repetir o feito da primeira rodada, quando marcou três gols ARMA SECRETA O técnico do Resende, Ademir Fonseca, manteve o craque do time, Marcel, no banco de reservas. Isso porque o camisa 10 , com idade mais avançada, não aguenta mais os 90 minutos. Ele entrou em campo aos 14 minutos do segundo tempo e deu um novo gás ao time, mas não foi suficiente para garantir a vitória. RESENDE Arthur; Muriel, Leandrão, Thiago Salles e Dieyson; Paulo Victor (Marcel), Marcelo Costa, Léo Santos e Rogerinho (Robinho); Jhulian e Pingo (Yago) T.: Ademir Fonseca. FLAMENGO Thiago; Rodinei, Juan, Donatti e Renê; Romulo (Cafu), Cuéllar e Matheus Sávio (Lucas Paquetá); Mancuello (Felipe Vizeu), Berrío e Leandro Damião T.: Zé Ricardo. Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Público/renda: 2.667 / R$ 38.230,00 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique Cartões amarelo: Thiago Sales e Muriel (RES) Matheus Sávio (FLA) Gols: Felipe Vizeu, aos 46min do segundo tempo