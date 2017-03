Com 3 gols de Henan, Santo André vence Mirassol de virada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (18), às 16h00, no estádio Maião, em Mirassol, pela nona rodada do Campeonato Paulista, Mirassol e Santo André se enfrentaram em um jogo movimentado. O time visitante venceu o dono da casa por 3 a 2 e deixou a zona de rebaixamento, mesmo com a expulsão do zagueiro Leonardo, que recebeu o segundo cartão amarelo aos 20 minutos do segundo tempo. Os três gols do Santo André foram marcados pelo atacante Henan. Os gols do Mirassol foram marcados por Edson Silva e Wellington. O Santo André tem agora 10 pontos, na terceira colocação do Grupo C e na terça (21) recebe a Ponte Preta, no estádio Bruno José Daniel, às 15h. O Mirassol segue em segundo no grupo D, com 14 pontos, mas pode cair para a terceira colocação se o Santos bater o Palmeiras, no confronto desse domingo (19), na Vila Belmiro. O Palmeiras também será o adversário do Mirassol na próxima rodada. Os dois se enfrentam na quarta (22), às 20h30, na arena. Novorizontino surpreende e interrompe invencibilidade da Ponte SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (18), às 18h30, no estádio Majestoso, em Campinas, pela nona rodada do Campeonato Paulista, Ponte Preta e Novorizontino se enfrentaram em um jogo muito parelho. O time visitante venceu por 2 a 1, com gols de Cléo Silva e Everaldo. A Ponte Preta diminuiu aos 14 do segundo tempo, com gol de Pottker, mas perdeu a invencibilidade de seis jogos. Com o resultado, o Novorizontino está na segunda colocação do grupo C, com 13 pontos. Seu próximo adversário é o Audax, em jogo que ocorre na terça (21), às 19h, no Jorjão, em Novo Horizonte. A Ponte, líder do grupo D, com 15 pontos, enfrenta o Santo André na terça (21), às 15h, no Brunão, em Santo André. Audax perde para São Bento e entra na zona de rebaixamento SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (18), às 18h30, no estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco, pela nona rodada do Campeonato Paulista, Audax e São Bento se enfrentaram em um jogo equilibrado. O São Bento venceu por 1 a 0, com gol de Ricardo Bueno. Apesar disso, o Audax teve mais posse de bola e desperdiçou um pênalti, mal cobrado por Velicka. Com o resultado, o São Bento permanece vivo, na terceira colocação do grupo C, com 10 pontos. O time enfrenta o Santos na próxima quarta (22), às 19h30, no ninho da garça, em Sorocaba. Já o Audax cai pra zona de rebaixamento, como último colocado do grupo D, com 7 pontos. Na próxima terça (21), enfreta o Novorizontino, às 19h, no Jorjão, em Novo Horizonte.