Ministra dos Direitos Humanos visita a Vila Parolin, em Curitiba

A ministra dos Direitos Humanos Luislinda Dias de Valois Souza visitou a Associação de Moradores da Vila Parolin na tarde deste sábado (18). Ela foi recebida por cerca de 100 moradores.



Acompanhada do assessor especial de juventude do Estado do Paraná, Edson Lau Filho, a ministra recebeu as boas vindas do presidente da associação de moradores do bairro, Edson Rodrigues (Edson do Parolin). “É um marco para a Vila Parolin ter a visita de uma brasileira que é exemplo para todos nós”, disse.



Para Lau, a visita da ministra mostra a disposição e o alinhamento do Governo Federal com o Governo do Estado e o município de Curitiba. “Além disso, o exemplo de vida da ministra é uma injeção na autoestima da população do Parolin”, afirmou.



KITS - Luislinda concluirá sua visita ao Paraná na próxima segunda-feira (20), em Ponta Grossa, onde fará a entrega de kits do Conselho Tutelar para 60 municípios do Estado. Cada Kit é composto de cinco computadores, um refrigerador, um bebedouro, uma impressora multifuncional e um carro zero km. Ao retornar a Curitiba, ainda visita o Setor de Vulneráveis na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, e finaliza sua agenda com uma visita ao Prefeito Rafael Greca.