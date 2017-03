Regiões do Paraná mostram potencial durante Salão Paranaense de Turismo

Diferentes regiões do Paraná tiveram a oportunidade de mostrar seu potencial turístico durante a 13ª Mostra das Regiões Turísticas realizada durante o 23º Salão Paranaense de Turismo 2017, que terminou neste sábado (18), em Curitiba.



“Foi um sucesso a nossa mostra no Salão Paranaense do Turismo. Todas as regiões turísticas do Estado estiveram presentes, oferecendo mais de uma centena de roteiros, excelência em atrativos, gastronomia farta e a certeza de que estamos no caminho certo, unindo o Paraná num grande e eficiente projeto de valorização do turismo como fator econômico”, afirmou Jacó Gimennes, presidente da Paraná Turismo.



ROTEIROS - Apoiados pela Paraná Turismo, as Instâncias de Governança Regionais de todo o Estado puderam mostrar, num dos maiores eventos do setor, suas potencialidades que agradaram agentes, operadores e visitantes. Além dos roteiros mais conhecidos de Curitiba, Foz do Iguaçu e Litoral, várias regiões e municípios trouxeram novidades e mostraram organização para sensibilizar os turistas.



A região Corredores das Águas apresentou Porto Rico como um lugar dos sonhos. “É mesmo um lugar lindo e suas águas doces mostram belezas incríveis, onde a natureza revela toda a sua exuberância”, afirmou Wanda Pille, da Retur, empresa que cuida da gestão turística no noroeste do estado (www.portorico.pr.gov.br/www.turismoregional.com.br).



Ainda no Noroeste, o Parque do Japão se mostrou como um lindo espaço, em meio à natureza, para eventos que podem reunir até 1500 pessoas, em Maringá (www.parquedojapão.com.br).



A Rota do Sonho Lindo é um produto turístico do norte do Paraná. A rota acontece na bacia do médio Tibagi e nasceu da admiração das paisagens exuberantes e riquezas naturais da região. É uma reunião de atrativos que reúne chácara, sítio, estância, pousadas e fazenda. São quatro circuitos que estão detalhados no site www.rotasonholindo.com.br



Também no Norte, o Circuito Nipo-Brasileiro (Assaí), ganha destaque nos roteiros turísticos da região.



O Vale do Ivaí (Caminhadas da Natureza) apresentou 17 circuitos através da Amuvitur, sua instância de governança. Os roteiros acontecem em meio a rios, cachoeiras, saltos e contemplam ainda atrativos do turismo religioso (mais informações pelo telefone 43-3422 2780).



Já bastante conhecido, o Parque Estadual de Vila Velha, nos Campos Gerais, mostrou dois novos produtos: Caminhada Noturna e Trilha da Fortaleza. Mais informações sobre os novos passeios no Parque podem ser obtidas com a Fundação Municipal de Turismo (0800 643 1011).



A região do Norte Pioneiro destacou a área de Ribeirão Claro, que fica próxima à represa de Chavantes, repleta de belas paisagens e gastronomia local, que valoriza o contexto turístico, além da ofertas de pousadas.



GASTRONOMIA - A riqueza da culinária paranaense foi um dos atrativos da mostra. Os municípios e regiões levaram seus pratos típicos como a carpa desossada de Maripá (Oeste do Paraná), Pão no Bafo de Palmeira, sucos e vinhos de Ibaiti, entre outros.



O Salão Paranaense de Turismo 2017 reuniu cerca de três mil pessoas, principalmente profissionais do setor como agentes, operadores de viagem e jornalistas especializados do Brasil e do Mercosul.