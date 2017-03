Após ser apontado como defensor ferrenho de Daniel Gonçalves Filho, fiscal agropecuário e superintendente do Ministério da Pesca e Agricultura no Paraná entre 2007 e 2016, o ministro da Justiça, Osmar Serraglio, tenta se desvencilhar da acusação. O colunista da Folha online, Josias de Souza, conta em seu Blog como Serraglio interviu por Daniel em várias ocasiões. Em uma delas ele chegou a pedir a ministra da Agricultura de então Kátia Abreu, o processo em que havia indicação para o afastamento de Daniel do cargo, após o trâmite de um processo administrativo.

Nesta manhã de domingo, 19, Serraglio usou a sua página na rede social Facebook para se defender das acusações que pairam sobre ele em relação a Operação Carne Fraca. Serraglio aparece em uma das inúmeras interceptações telefônicas feitas pela Polícia Federal nos investigados da operação Carne Fraca.

Na gravação, há uma conversa entre o ministro da Justiça com Daniel Gonçalves Filho, fiscal agropecuário e superintendente do Ministério da Pesca e Agricultura no Paraná entre 2007 e 2016. Segundo as investigações, Daniel seria o líder do esquema ilegal da venda de carne adulterada por grandes frigoríficos.

Na postagem, Serraglio diz que a indicaçãode Daniel ao cargo ocorreu há 10 anos por decisão política do Governo coube à bancada do PMDB do Paraná a indicação de nome. Ele reitera que o nome foi indicado pelo Deputado Moacir Micheletto.

Abaixo a íntegra da postagem de Serraglio feita por volta das 10 horas deste domingo:

A indicação do Sr. Daniel:

1 – se deu há aproximadamente 10 anos,

2 – por decisão política do Governo de então a indicação ao cargo coube à bancada do PMDB do Paraná,