Artilheiro, Fred tem mais gols do que nove equipes do Campeonato Mineiro

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Fred esteve em campo nas oito partidas que o Atlético-MG disputou até o momento no Campeonato Mineiro. São nove gols marcados, o último foi no triunfo por 2 a 1 sobre o Tricordiano, nesse sábado (18). Partida em que o atacante ficou apenas 45 minutos em campo, já que deixou o jogo mais cedo, após uma pancada no tornozelo esquerdo. Com o gol anotado em Divinópolis, Fred empatou com a Caldense, terceiro time que mais fez gols nesta edição do Mineiro. Isso mesmo, somente o atacante do Atlético tem mais gols do que nove dos 12 participantes da competição. Com nove gols, Fred já comemorou mais vezes do que as torcidas de América-MG, Tombense, URT, Uberlândia, Villa Nova, Tupi, Tricordiano, Democrata-GV e América, de Teófilo Otoni. Fred supera nove times e empata com um na lista de ataques mais positivos do Mineiro. Na frente do artilheiro da competição, apenas os dois primeiros colocados. O Atlético, líder com 100% de aproveitamento e 22 gols anotados, e o Cruzeiro, segundo colocado, que já marcou 13 vezes. O gol diante do Tricordiano saiu como foi treinado durante a semana, na Cidade do Galo. Bola enfiada, muita movimentação dos homens da frente e conclusão do centroavante. Autor do passe para Fred, o lateral esquerdo Danilo brincou com o companheiro e cobrou parte da premiação que o camisa 9 vai receber. "Claro que ele vai dar parte do bicho, pelo menos R$ 500. Fico feliz demais com essa maravilhosa do Fred, tomara que ele continue assim. É um cara totalmente do bem e merece essa fase que está passando", disse o lateral. Com mais gols do que nove times do Mineiro, a artilharia do Fred parece muito bem encaminhada. São cinco gols a mais do que Roni, do Villa Nova, e Luiz Eduardo, da Caldense, que marcaram quatro vezes cada um. Já na temporada, Fred chegou a 11 gols em dez partidas, com apenas 20 finalizações, de acordo com os números do Footsats.