Vizeu é 3ª opção no ataque do Fla, mas carrega status de xodó da torcida

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Paolo Guerrero é titular absoluto no Flamengo. Já Leandro Damião é o reserva imediato do peruano. Mas ambos sabem que precisam manter o faro de gol, pois um jovem atacante já ganhou o posto de xodó da torcida. Felipe Vizeu é quem tem o nome gritado pelos rubro-negros nos estádios quando a situação em campo não está legal. Foi exatamente o que aconteceu no último sábado, contra o Resende, em Volta Redonda. Sem os titulares, os reservas encontravam dificuldade para furar a retranca do adversário. A torcida não pensou duas vezes: "Vizeu, Vizeu, Vizeu". O jovem de 20 anos entrou em campo aos 25min do segundo tempo. Deu nova movimentação ao time, mas teve uma única oportunidade de marcar. E foi o suficiente. Felipe Vizeu aproveitou cruzamento de Cafu e, de cabeça, estufou a rede do adversário já nos acréscimos, dando a vitória ao Flamengo por 1 a 0. Zé Ricardo comentou a a situação de Felipe Vizeu, com quem trabalhou, inclusive, nas categorias de base. "Ele não precisa mostrar nada para mim, é um jogador que conheço desde o sub-17. Por coincidência, nós fizemos um campeonato juntos no infantil há muito tempo. Conheço muito bem. Ele precisa continuar trabalhando, como sempre trabalhou. Às vezes as coisas não acontecem. Hoje a gente queria observar o Berrío desde o inicio em uma formação com o Mancuello, e o (Matheus) Sávio vinha treinando muito bem", disse o treinador. "Mas é um jogador que tem muito a crescer ainda. Está aprendendo demais trabalhando próximo ao Guerrero e ao Damião. A tendência é que vá ganhando experiência e servindo cada vez melhor ao Flamengo", completou. Com seis pontos em dois jogos, o Flamengo segue na liderança do Grupo B na Taça Rio. O Rubro-negro volta a campo nesta quarta-feira, quando receberá o Bangu, em Volta Redonda.