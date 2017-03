Aos 36, Ceará sente peso da idade e vive incerteza no Inter

Ceará, em treino do Coritiba (foto: Divulgação/Coritiba)

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Ceará começou o ano como titular do Internacional. Mas logo mostrou que o peso dos 36 anos o acompanhará nesta temporada. Uma lesão no pé esquerdo levou um mês para ser curada e o espaço na equipe esvaiu-se.

Na derrota diante do Novo Hamburgo, em 4 de fevereiro deste ano, Ceará sofreu a lesão. Desde então, ele ficou fora de treinos após treinos. Um mês sem sequer aparecer no campo de jogo. Não houve quadro mais grave, mas jogadores de mais idade demoram um tempo maior em suas recuperações. Por isso, o ocorrido custou tão caro.

O lateral direito voltou a treinar apenas nesta semana e não teve preparação suficiente para ser relacionado para a partida diante do Sampaio Corrêa. Nem mesmo para o jogo diante do São Paulo-RS, no qual o time venceu por 1 a 0, nesse sábado. Precisa recuperar a forma. De fora, viu Junio, Alemão e o retorno de William.

A concorrência na lateral direita tornou-se ainda mais forte. Titular no primeiro e no segundo jogo do ano, o atleta precisará recomeçar e vencer três concorrentes para atuar. Hoje William é dono da posição. Mesmo que fique no Inter apenas até o meio do ano, o campeão olímpico é quem carrega a confiança de Antonio Carlos Zago.

Alemão, contratado do Botafogo, também agradou nos testes e Junio subiu das categorias de base com desempenho satisfatório. Não será fácil para Ceará.

Mesmo com temporada longa e muitas competições no calendário, a utilização do jogador é incerta por conta da longa recuperação de lesões e desgaste e da concorrência. Sua chegada foi emergencial. No ano passado, o jogador por pouco não permaneceu no Coritiba em vez de acertar o regresso ao Inter.

Uma lesão muscular foi o motivo. Mas após idas e vindas, assinou por dois anos. Atualmente tem 150 minutos em campo em 2017. Fez 16 jogos no ano passado. A expectativa é que ele possa voltar a ser relacionado diante do Ypiranga, na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília) no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho.