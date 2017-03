Guarda Municipal encontra carro carbonizado com corpo no porta-malas

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Policia

19/03/17 às 12:18 - Atualizado às 12:19 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Policia

Uma equipe da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, recebeu um chamado a respeito de um carro carbonizado na Estrada de Guaricana, cerca de dois quilômetros da Fazenda Tuiuti.

No local, os guardas encontraram o carro e um corpo carbonizado no porta-malas de um carro Fiat/Idea. Diante da situação a equipe faz o isolamento do local e aguarda os órgãos competentes.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia