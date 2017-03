Cantor Arlindo Cruz continua internado em estado grave

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de saúde do cantor Arlindo Cruz, 58, continua grave, mas estável, segundo o boletim médico mais recente divulgado pela sua assessoria de imprensa. O sambista está internado na CTI da Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro, desde a noite da última sexta (17), após sofrer um AVC Hemorrágico. A equipe médica monitora a sedação do cantor e seu fluxo sanguíneo cerebral. A sedação deve ser retirada aos poucos para que seu quadro neurológico seja reavaliado. Na sexta à noite, o sambista foi submetido a uma cirurgia para a instalação de um cateter cerebral com o objetivo de monitorar a sua pressão intracraniana. O procedimento foi realizado com sucesso, segundo o hospital. Seu perfil oficial no Twitter postou a hashtag #ForçaArlindoCruz logo após a notícia sobre a internação se espalhar. O artista tem viajado o país ao lado do filho, no projeto "Pagode 2 Arlindos", em que eles se apresentam juntos. Frequentador da roda de samba histórica do Cacique de Ramos, frequentada por artistas como Zeca Pagodinho e Beth Carvalho, ele passou a fazer parte do histórico grupo Fundo de Quintal, após a saída de Jorge Aragão, onde tocou por 12 anos. Como compositor, tem centenas sambas gravados por diversos artistas e é conhecido por suas habilidades com o banjo. Ele também já foi o compositor vitorioso de sambas-enredo em diversas escolas de samba, como o Império Serrano, a Grande Rio e a Vila Isabel.