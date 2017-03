Borja diz que torcida ajudou em sua escolha pelo Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Borja é um dos principais nomes do Palmeiras mesmo com tão pouco tempo de clube. O jogador já caiu nas graças da torcida e contou em entrevista que os palmeirenses influenciaram na escolha do Palmeiras. O jogador colombiano disse que os palmeirenses encheram suas redes sociais com mensagem pedindo para que viesse ao clube. "Os torcedores estavam me enlouquecendo, me escreviam todos os dias. Foi algo que me influenciou muito", disse o jogador, que também agradeceu ao carinho. "A recepção no aeroporto foi algo impressionante. Estou tentando devolver todo esse apoio", completa. Borja também falou sobre a diferença entre o futebol colombiano e brasileiro. "Achei o futebol brasileiro muito rápido. Na Colômbia é mais pausado, mais tranquilo", analisou.