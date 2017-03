Documentário de Leandra Leal é eleito melhor filme no festival SXSW

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O documentário "Divinas Divas", dirigido pela atriz Leandra Leal, ganhou neste sábado (18) o prêmio de melhor filme na categoria de voto popular durante a Mostra Global do festival SXSW (South by Southwest), nos Estados Unidos. O filme, que chega em junho aos cinemas, narra a história da primeira geração de travestis brasileiros, incluindo nomes como Rogéria, Jane Di Castro, Waléria e Camille K. O documentário marca a estreia da atriz como diretora de cinema. A história de Leal com as suas personagens vem de muito tempo: quando criança, ela assistia aos shows das transformistas das coxias do teatro Rival, administrado por sua família há três gerações. "Estávamos concorrendo com o mundo inteiro, com filmes de ficção, e levamos essa. Nós, o único filme brasileiro, dirigido por uma mulher", escreveu a atriz em sua página no Facebook, logo após saber do resultado. "Muito obrigada a todas as minhas divas por doarem seus talentos, suas histórias e suas vida, e a toda a galera que faz parte desse projeto sonho. Vamos muito mais longe e com muito amor", agradeceu. O prêmio no SXSW é o terceiro conquistado pelo longa. Ele já havia sido eleito o melhor filme na categoria de júri popular em duas ocasiões: no Festival do Rio e no Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, realizado em João Pessoa.