Saiba quais raças de cães escolher para as crianças

(foto: Divulgação)

Existiria uma raça de cães mais indicada para ser companhia dos pequenos? Acredito que não. Sempre convivi na infância com todas as raças, do vira-lata ao pastor-alemão. O ambiente e as pessoas têm grande influência no comportamento do animal. O importante na hora de escolher é refletir muito sobre uma convivência que provavelmente vai ultrapassar os dez anos de vida. Lembre-se. Adotar sempre é a melhor opção.

A Maria Eduarda brinca com o schnauzer Tinho desde os quatro anos. Essa raça, em geral, não costuma ser a mais lembrada quando o assunto é a melhor companhia para as crianças. Os dois são os melhores amigos da casa. Ela brinca de “mãe e filho”. E se ultrapassa o limite nas brincadeiras, o Tinho dá aquela mordidinha de leve. Com ele, a Maria Eduarda aprendeu a cuidar e ter responsabilidade. A ração e a água ficam por conta dela.

