Veja dez dicas e motivos para apreciar o vinho branco

Se você só bebe vinhos tintos, está na hora de rever seus conceitos

Várias vezes já ouvi a frase: “Não entendo muito de vinho, mas uma coisa eu já aprendi: vinho bom é vinho tinto”. A afirmação é um lamentável equívoco. O pouco prestígio que os vinhos brancos ainda gozam no Brasil é um fenômeno incompreensível para a maioria dos produtores estrangeiros que visitam o país. Afinal, nosso clima é majoritariamente tropical e os peixes, frutos do mar, frutas e saladas têm papel importante em nossa culinária.

Hoje a oferta de vinhos brancos importados já é grande, com qualidade, preço atraente e diversidade. O consumidor já reconhece isso e aos poucos os caldos amarelos entram na moda, embora ainda exista muito preconceito. Esta “brancofobia” só pode ser entendida com uma análise do histórico da evolução do nosso mercado.

Nos anos 70, a mania foi o rosado português Matheus Rosé, frisante e semi-doce. Nos anos 80, dominaram os alemães e pseudo-alemães da garrafa azul, cuja intensidade do consumo foi inversamente proporcional à qualidade. Como conseqüência, associou-se qualquer vinho branco àqueles caldos açucarados intragáveis.]

Veja dez motivos para você apreciar vinho branco, segundo Debora Breginski do Blog Sexto Sentido