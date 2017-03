Weverton se apresenta à seleção brasileira e desfalca o Atlético

Weverton: goleiro da seleção brasileira (foto: Lucas Figueiredo/ Mowa Press/ Divulgação)

Depois da goleada por 4 a 0 sobre o Cascavel, no último sábado (18), o goleiro Weverton se apresenta à Seleção Brasileira para mais uma rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O camisa 12 viaja para São Paulo (SP), local da concentração do Brasil, na noite deste domingo (18).

Nos próximos dias, a Seleção encara o Uruguai e o Paraguai. O compromisso diante dos uruguaios será na quinta-feira (23), às 20h, no Estádio Centenário, em Montevidéu. A viagem para o país vizinho será na noite de terça-feira (21).

Já o confronto diante do Paraguai está marcado para o dia 28 de março [terça-feira], às 21h45, na Arena Corinthians, em São Paulo.

Neste período, o Rubro-Negro tem dois compromissos pelo Campeonato Estadual. Na quarta-feira (22), às 20h, o Furacão enfrenta o J. Malucelli, no Ecoestádio. Já no sábado (25), o duelo é diante do Cianorte, às 16h, no estádio atleticano.