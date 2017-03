(foto: Reprodução/site oficial do Liverpool)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) -Recém-eliminado da Liga dos Campeões, o Manchester City evitou uma nova derrota neste domingo (19), em um confronto direto pelas primeiras posições do Campeonato Inglês. A equipe treinada por Pep Guardiola buscou o empate por 1 a 1 com o Liverpool no Etihad Stadium e conseguiu manter a terceira posição. Milner e Agüero fizeram os gols da partida.

O resultado deixou o Manchester City com 57 pontos e o Liverpool com 56. Ambos mantiveram a terceira e quarta colocação com que começaram a 29ª rodada do Inglês, mas viram Chelsea e Tottenham, líder e vice-líder, respectivamente, se distanciarem após vitórias sobre Stoke City e Southampton.

O Manchester City começou melhor a partida, abafando a saída de bola do Liverpool e comandando as ações de jogo no campo de defesa adversário. Apesar da pressão, o time da casa teve poucas oportunidades de finalização e abusou dos impedimentos, especialmente em bolas enfiadas para Sterling na ponta direita. Eventualmente o Liverpool conseguiu se soltar, chegando com perigo à área adversária e reclamando de dois pênaltis não marcados, um em Mané e outro em Wijnaldum. O bom momento na reta final do primeiro tempo se após o intervalo.

O time visitante pressionou, e aos 4min Roberto Firmino recebeu livre para finalizar dentro da área. O brasileiro dominou no peito, mas antes de chutar foi derrubado por Clichy, que o atingiu com uma voadora e cometeu pênalti. Milner foi o encarregado da cobrança certeira, no canto direito de Caballero, que pulou para a esquerda.

O City encontrou dificuldades para buscar o empate, mas o alcançou aos 24min, quando Agüero completou cruzamento de De Bruyne para as redes de Mignolet. Uma vez igualado o placar, o time da casa continuou pressionando, mas foi o visitante que criou as melhores oportunidades em contragolpes, a maior delas desperdiçada por Lallana cara a cara com Caballero.

FIRMINO — Titular desde o início assim como Philippe Coutinho, Roberto Firmino foi o melhor dos cinco brasileiros que estiveram em campo. Na referência do ataque do Liverpool, o camisa 11 foi responsável por dar dinâmica ao setor ofensivo do time visitante, saindo da área e distribuindo o jogo, além de cair pelas duas pontas e aparecer para finalizar.

Coutinho, que vinha jogando abaixo de seu melhor, teve momentos de brilho e distribuiu boas assistências, não convertidas em gol por méritos dos defensores adversários. Ainda assim, foi substituído pelo segundo jogo consecutivo. Origi entrou em seu lugar. Fernandinho, por sua vez, começou jogando na lateral direita e foi bem tanto no ataque quanto na defesa, mas desperdiçou a melhor chance de gol da etapa inicial, mandando um cruzamento rasteiro dentro da pequena área para fora.

O brasileiro foi deslocado para o meio-campo na etapa complementar e participou da jogada do gol de empate, abrindo o jogo para De Bruyne, que cruzou para Agüero finalizar para as redes. Lucas Leiva e Fernando entraram em campo na etapa complementar, mas pouco fizeram.