Luan Santana é convidado pela CPI da Rouanet a explicar isenções em shows

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CPI da Lei Rouanet, que investiga desvios de verbas por meio do programa de incentivo à cultura, autorizou na última terça (14) que os responsáveis legais de Luan Santana sejam convidados a explicar o uso da isenção fiscal em shows do cantor. Em 2014, o Minc (Ministério da Cultura) autorizou a LS Music Produções Artísticas a captar R$ 4.143.325 para a realização do projeto "Luan Santana - Turnê: Nosso Tempo é Hoje - Parte II". O valor inicial solicitado pela produtora foi de R$ 4.650.625. Contudo, em 2016, o projeto foi arquivado a pedido da própria proponente. O Minc informou que as contas seriam encerradas "após dois anos sem movimentação." O requerimento entregue à CPI sobre o convite aos responsáveis legais do cantor foi feito pelo deputado Domingos Sávio (PSDB/MG) no dia 10 de março. Na justificativa do pedido, o parlamentar afirma que é preciso "conhecer como foi o desenvolvimento da proposta cultural, passando por eventuais adaptações que tenham sido exigidas pelo MinC, como se deu a obtenção da aprovação do projeto cultural junto ao Ministério e por que razões os próprios proponentes, mesmo após terem obtido a autorização para a vultosa captação de recursos, solicitaram o arquivamento do projeto cultural aprovado pelo MinC." Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do cantor ainda não se posicionou sobre o convite.