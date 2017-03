Chuva e frio marcam último fim de semana antes do outuno

O último fim de semana do Verão serviu para dar mostras de como será a próxima estação, que se inicia neste ano no dia 20 de março. Os termômetros chegaram a marcar a mínima de 14º no comecinho da manhã de sábado e domingo e depois chegaram perto dos 20º no comecinho da tarde. A sensação era de mais frio por conta do vento e da chuva que acompanhou os curitibanos durante todo o fim de semana. No domingo, o predomínio foi de chuviscos por praticamente o dia todo.

Para a semana, o Simepar prevê temperaturas muito próximas no começo da manhã, com a menor temperatura da semana prevista para o amanhecer de terça e quarta-feira, com a mínima de 12º. No entanto, as máximas mostram que estamo no outono, ou seja, manhãs mais frias com calor entre o meio da manhã e meio da tarde. As máximas previstas são de 22º nesta segunda e terça, de 24º na quarta-feira e 25º na quinta-feira.

O sol aparece a partir desta quarta-feira, mas entre nuvens. Até lá, as pancadas de chuvas ao longo do dia devem persisitir na Região de Curitiba e Litoral.