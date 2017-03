Zezinho e Bentancourt comemoram o primeiro gol do Paraná no jogo (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube venceu por 3 a 1 o Prudentópolis, nesse domingo (dia 19) à tarde, pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense. Com a vitória, chegou a 21 pontos e segue liderando com folga, quatro pontos à frente do segundo colocado, o J.Malucelli. Com a derrota, a equipe do Interior ficou em sexto lugar, com 11 pontos.

Os oito melhores garantem vaga nas quartas de final. Os confrontos serão definidos pela classificação: o 1º colocado enfrenta o 8º, o 2º pega o 7º e assim por diante. As fases eliminatórias serão disputadas em jogos de ida e volta. O mando de campo da partida de volta é da equipe com melhor campanha nas fases anteriores.

Com 21 pontos e a três rodadas do final da primeira fase, o Paraná já garantiu por antecipação uma posição entre os quatro primeiros e, com isso, assegurou duas vantagens nas quartas: uma de enfrentar um adversário com pior campanha e outra de ter o mando de campo do segundo jogo. Os benefícios da melhor campanha, porém, param por aí. Em caso de empate na soma das duas partidas das fases eliminatórias e da final, a decisão será nos pênaltis.

SÉRIE INVICTA

O Paraná chegou à sexta partida seguida sem derrotas – é a maior sequência invicta do time em 2017. A última derrota foi para o Londrina – por 2 a 1, em 21 de fevereiro.

FATOR CAMPO

O Paraná não perdeu na Vila Capanema em 2017. Já são sete vitórias e um empate em casa. O gol do Prudentópolis foi o primeiro sofrido pelo time da capital em casa na temporada.

TÉCNICO

O técnico Wagner Lopes completou 14 jogos no comando do Paraná Clube, agora com 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.

ESCALAÇÃO

O único titular escalado nesse domingo foi Diego Tavares, que jogou como lateral-direito. O restante da equipe era formada por reservas. O esquema tático era o 4-2-3-1 de sempre. A linha de três tinha Nathan (direita), Felipe Alves (esquerda) e Zezinho (centro). O Prudentópolis usou o 4-1-4-1.

PRIMEIRO TEMPO

O Prudentópolis mostrou uma equipe organizada na defesa. Com a bola, só levou perigo nos cruzamentos do lateral-esquerdo Fabinho (33 anos, ex-Paraná). O Paraná soube controlar o jogo e esperar falhas do adversário para atacar. Os cruzamentos de Nathan e Felipe Alves foram as principais armas nesse período. E o gol saiu dessa forma. Aos 21 minutos, Felipe Alves cruzou e Zezinho, de cabeça, fez 1 a 0. “O professor pede isso, que o meia entre na área e ajude o centroavante. A gente treina muito isso”, explicou Zezinho, no intervalo do jogo.

SEGUNDO TEMPO

A força do Paraná no segundo tempo seguiu com os “pontas” Nathan e Felipe Alves. No entanto, em vez dos cruzamentos, os dois começaram a entrar na área e partir para o “um contra um”. E deu certo. Já aos 8 minutos, Felipe Alves invadiu a área e rolou para Nathan cutucar para o gol, fazendo 2 a 0. O Prude até tentou reagir e sair para o jogo, mas não teve forças.

SUBSTITUIÇÕES

Aos 17, saiu Bentancourt e entrou o centroavante Rafael Furtado. Aos 29, saiu o volante Canuto e entrou o meia Alesson. Zezinho recuou para volante e o 4-2-3-1 foi mantido. Aos 32, troca na ponta-direita: saiu Nathan e entrou Cantanhede.

TERCEIRO GOL

No primeiro toque na bola, Cantanhede fez 3 a 0, aos 33 do 2º. Ele recebeu lançamento perfeito de Jhony e tocou por cobertura.

PARANÁ 3 x 1 PRUDENTÓPOLIS

Paraná: Marcos; Diego Tavares, Arthur Jesus, Rayan e Kaike; Jhony, Diego Canuto (Alesson), Nathan, Zezinho e Felipe Alves; Bentancourt (Rafael Furtado). Técnico: Wagner Lopes

Prudentópolis: Vitor; Jean Lucas, Felipe, Diego Alemão e Fabinho; Fernando Gomes, Edu Raposa (Thomas), Cícero, Libano (Lucas Lourenço) e Cassimba (Mateus Oliveira); Rai. Técnico: Milton do Ó

Gols: Zezinho (21-1º), Nathan (8-2º), Cantanhede (33-2º), Thomas (47-2º)

Cartões amarelos: Fernando Gomes (Prud). Kaike (Par).

Árbitro: José Mendonça da Silva Jr

Público: 2.163 pagantes (3.111 total)

Renda: R$ 43.575

Local: Vila Capanema

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

10 – Falta de média distância. Zezinho bate no ângulo. Vitor espalma para escanteio.

11 – Zezinho bate escanteio. Rayan sobe sozinho e cabeceia ao lado.

13 – Fabinho cruza. A bola chega limpa na segunda trave para Libano, mas ele não alcança.

21 – Gol do Paraná. Felipe Alves cruza da esquerda. Zezinho cabeceia no cantinho.

26 – Lançamento. Bentancourt invade a área, mas o goleiro desarma.

29 – Diego Tavares cruza. Zezinho aparece livre e cabeceia para fora.

38 – Nathan cruza da esquerda. Bentancourt se atira na bola, mas o goleiro tira para escanteio.

Segundo tempo

2 – Falta frontal. Jean Lucas tenta o ângulo. A bola passa perto.

7 – Zezinho bate escanteio. Artur Jesus cabeceia no chão. O goleiro espalma.

8 – Gol do Paraná. Felipe Alves invade a área e toca para Nathan, livre, cutucar para o gol.

12 – Zezinho cruza da direita. Nathan cabeceia perto, ao lado.

19 – Felipe Alves dribla dois fora da área e chuta. A bola passa perto.

33 – Gol do Paraná. Jhony lança. Cantanhede recebe nas costas da defesa e toca por cobertura.

47 - Gol do Prudentópolis. Thomas chuta de fora da área. A bola bate no travessão, bate nas costas de Marcos e entra.