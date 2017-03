Coritiba vence o Toledo com gols de dupla dinâmica e “intruso”

Kleber: atacante fez um dos gols do Coritiba e é o artilheiro do Estadual (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba derrotou o Toledo por 4 a 2, na tarde deste domingo (19), em Toledo (Oeste do Paraná). O time coxa-branca saiu atrás no marcador e virou ainda no primeiro tempo, graças à sua dupla dinâmica e a um “intruso”. A partida era válida pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense.

A dupla dinâmica em questão é Kléber e Henrique Almeida, que vinham monopolizando os gols do Coritiba – somados, havia marcado todos os seis gols do time até antes do jogo de domingo. Na partida, Kleber marcou um gol, chegou a 5 no Estadual e é um dos artilheiros da competição, ao lado de Getterson (J. Malucelli). Henrique Almeida marcou duas vezes e está com 4. E, no fim do primeiro tempo, o lateral Rodrigo Ramos marcou um gol e se tornou o “intruso” entre os goleadores do time.

TABELA

Com a vitória, o Coritiba manteve a 4ª posição no Estadual, com 14 pontos. Está 3 pontos à frente de Londrina (5º colocado) e Prudentópolis (6º).

PRÓXIMOS JOGOS

O Coritiba volta a campo na próxima quinta-feira (23), quando recebe o PSTC, no Couto Pereira. O atacante Kleber, que levou o terceiro cartão amarelo no domingo, cumpre suspensão nessa partida. O time da Capital ainda enfrenta Rio Branco, em casa (no dia 26) e Londrina, fora (no dia 29).

ESCALAÇÕES

Para esse jogo, o Coritiba perdeu o zagueiro Juninho, lesionado. Os meio-campistas João Paulo, Jonas e Galdezani estão no departamento médico há mais tempo. Kleber, que era dúvida, entrou no ataque. Por outro lado, o lateral William Matheus estreava na equipe.

PRIMEIRO TEMPO

O Coritiba foi atropelado no início da partida. Aos 35 segundos, Rafael Bastos marcou 1 a 0, após cruzamento de Felipe Recife. E o time da casa não abriu 3 a 0 nos primeiros cinco minutos porque o goleiro Wilson fez duas boas defesas.

Só depois disso os coxas-brancas resolveram jogar. Kleber empatou aos 9 minutos. Henrique e Neto Berola também criaram chances, mas pararam no goleiro. Aos 25 minutos, o árbitro marcou pênalti de Felipe em Kleber. O atacante passou a bola para Henrique Almeida cobrar (e converter) o pênalti, anotando 2 a 1. Três minutos depois, Henrique Almeida ampliou.

Mas, aos 32, o Toledo descontou, com Marquinhos cobrando falta, e ainda teve três chances de empatar. Desperdiçou todas e foi castigado com um gol de Rodrigo Ramos, aos 41 minutos.

SEGUNDO TEMPO

O Coritiba voltou sem alterações para o segundo tempo. Como tinha vantagem no placar, o time preferiu apostar em contra-ataques. Só não conseguia executá-los – muito menos conseguiu finalizar a gol com eficiência. O Toledo, por sua vez, não mostrava força.

Aos 21 minutos, o técnico Pachequinho trocou Neto Berola e Edinho por Iago e Fabrício. Aos 28, o time ficou com um jogador a mais – o árbitro expulsou o volante Felipe Recife, do Toledo. Mesmo assim, não houve melhoras. Aos 36, Tiago Real entrou no lugar de Anderson. O Coritiba só criou chances de gols depois dos 40 minutos, Não marcou nenhum, mas manteve o placar favorável até o fim.

TOLEDO 2 x 4 CORITIBA

TOLEDO

Leandro; Murilo (Leo Gonçalves), Fandinho, Felipe e Cleiton Vianna; Eurico, Felipe Recife, Marquinhos e Rafael Bastos (Rafinha); Weverton (André) e Billy. Técnico: Rodrigo Cascca

CORITIBA

Wilson; Rodrigo Ramos, Werley, Walisson Maia e William Matheus; Edinho (Fabrício), Alan Santos e Anderson (Tiago Real); Henrique Almeida, Kleber e Neto Berola (Iago). Técnico: Pachequinho

Gols: Rafael Bastos (35s-1º), Kleber (9-1º), Henrique Almeida (27 e 30-1º), Marquinhos (32-1º), Rodrigo Ramos (41-1º)

Cartões amarelos: Murilo, Felipe Recife, Kleber

Expulsão: Felipe Recife (28-2º)

Árbitro: Fabio Filipus

Público: 1.984 (pagante), 2.011 (total)

Renda: R$ 52.480

Local: Estádio 14 de dezembro, em Toledo, domingo

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

35s – Gol do Toledo. Felipe Recife cruza da direita para o meio da área, Rafael Bastos chuta de primeira e marca

2 – Após cruzamento da direita, Wilson defende

4 – Rafael Bastos avança à área e arremata. Wilson faz boa defesa

9 – Gol do Coritiba. Henrique Almeida vai à linha de fundo e cruza, tirando do goleiro. Kleber domina e manda para dentro

13 – Henrique Almeida recebe na área e finaliza. O goleiro defende em dois tempos

19 – Neto Berola vê o goleiro adiantado e arrisca de longe. Leandro Alcacis se recupera e faz grande defesa

23 – Neto Berola cruza e William Matheus tenta o chute, mas manda para fora

25 – Kleber cai na área em disputa com Felipe. O árbitro marca pênalti

27 – Gol do Coritiba. Henrique Almeida cobra o pênalti no canto direito

30 – Gol do Coritiba. Alan Santos lança Henrique Almeida na área. Ele passa pelo goleiro em velocidade e marca

32 – Gol do Toledo. Marquinhos cobra falta e acerta o ângulo esquerdo de Wilson

34 – Felipe Recife arrisca de longe e Wilson faz grande defesa. Rafael Bastos fica com a sobra e rola para Eurico, que, de frente para o gol, finaliza por cima

37 – Após escanteio, Wéverton fica com a sobra e chuta. Wilson defende no canto

41 – Gol do Coritiba. Kleber recebe na meia-lua e é desarmado. Rodrigo Ramos fica com a bola e arremata de fora da área. A bola vai no canto direito do goleiro

44 – Recife arrisca de longe. Wilson defende e Werley afasta da área

SEGUNDO TEMPO

10 – Marquinhos cobra falta e manda direto a gol. Wilson defende

31 – Anderson cobra escanteio e Walisson Maia desvia de cabeça, por cima do gol

35 – Léo Gonçalves chuta e manda para fora

40 – Após bate-rebate, Kleber arremata e manda por cima

42 – Kleber recebe livre, de frente para o gol, e rola para Henrique Almeida, que perde a bola

43 – Henrique Almeida bate forte, da entrada da área, e Leandro espalma

46 – Henrique Almeida recebe de Kleber e bate forte, mas para fora

47 – Após cruzamento, Iago cabeceia e o goleiro defende. Ele fica com a sobra e bate para fora