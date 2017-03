ATUAÇÕES: Felipe Alves foi o melhor em campo

Felipe Alves disputa lance com jogador do Prudentópolis: melhor em campo (foto: Geraldo Bubniak)

Marcos (6,0)

Sem culpa no gol. Pouco exigido no resto do jogo.

Diego Tavares (6,5)

Apoiou com qualidade e criou boas chances. Bem na defesa.

Arthur Jesus (6,5)

Seguro na marcação e forte na bolas altas.

Rayan (6,5)

Eficiente nos duelos individuais e na bola aérea.

Kaike (6,0)

Um errinho. Fora isso, esforçado e participativo.

Jhony (7,0)

Lançou para o 3º gol. Seguro na marcação e nos passes.

Diego Canuto (6,0)

Eficiente na marcação e nos passes.

Alesson (sem nota)

Entrou aos 29-2º. Cumpriu sua função tática no fim.

Nathan (7,0)

Marcou um gol e criou boas jogadas nas pontas.

Bruno Cantanhede (7,0)

Entrou aos 31-2º. Fez um belo gol e incomodou no fim.

Zezinho (7,0)

Fez um gol e foi excelente nas bolas paradas.

Felipe Alves (7,5)

Criou as jogadas de dois gols. Ágil e esperto.

Bentancourt (6,0)

Começou a jogada do 2º gol. Incomodou os zagueiros.

Rafael Furtado (5,5)

Entrou aos 17-2º. Pouco participou do jogo.