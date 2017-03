“Meio-campista que quer ganhar dinheiro tem que entrar na área”, diz Lopes

Wagner Lopes: "Ainda temos muito chão pela frente e algumas situações para corrigir" (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do Paraná Clube, Wagner Lopes, elogiou o desempenho do meia Zezinho, que marcou um gol na vitória desse domingo (dia 19) aparecendo na área para finalizar, com um “elemento surpresa”. O artilheiro do time em 2017 é o meia Renatinho, que também tem se destacado nesse tipo de jogador. “Falo para os jogadores. O meio-campista que quer ganhar dinheiro, tem que entrar na área, precisa fazer gol”, declarou o treinador. “Ele (Zezinho) vem se esforçando bastante nos treinos, tentando recuperar a antiga forma”, disse.

Sobre a boa campanha do Paraná em 2017, Lopes atribuiu ao ambiente no clube. “É trabalho, dedicação, colaboração de todos, desde o presidente até o mais humilde colaborador”, afirmou. “Mas ainda temos muito chão pela frente e algumas situações para corrigir”, ponderou.

Em relação ao jogo desse domingo, o técnico afirmou que o time poderia ter aplicado uma goleada. “O Felipe é muito bom finalizador. É para ter feito pelo menos três gols”, declarou. “Criamos pelo menos cinco chances claras de gol. A gente fica satisfeito. Fica satisfeito com essa rotatividade. O rendimento do nosso jogo se baseia nisso: mesmo que mude qualquer peça mantém o desempenho”, comentou.