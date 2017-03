Afastado do Corinthians, Alan Mineiro marca e quebra série invicta do clube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians, neste domingo (19), acomodou-se com a classificação já garantida para a próxima fase --está isolado na liderança do Grupo A com 19 pontos-- e perdeu para a Ferroviária por um a zero, em Araraquara, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Contra a equipe de pior desempenho do torneio, com apenas oito pontos e duas vitórias, a derrota teve ainda outros dois ingredientes amargos. O gol da partida foi marcado por Alan Mineiro, atacante que foi indicado por Tite para a equipe alvinegra, mas não vingou e foi emprestado para os adversários. Além disso, o resultado quebrou sequência de nove jogos do Corinthians sem perder na temporada, levando em conta o Paulista e a Copa do Brasil, e foi também a segunda derrota da equipe no Estadual. Com um time misto em campo, com Camacho e Guilherme na equipe, o time alvinegro mostrou um futebol inferior à Ferroviária. No primeiro tempo, com raros lances de perigo, poucos chutes ao gol e muitas faltas, o Corinthians teve apenas uma oportunidade clara de abrir o placar. Aos 20 min, Jadson recebeu a bola na pequena área e chutou rasteiro com o pé direito de trivela para fora, por pouco, ao lado da meta adversária. Em outro lance, aos 37, o zagueiro Pablo subiu mais do que a defesa Ferroviária, mas concluiu o lance com uma cabeça fraca, de fácil defesa para o goleiro Tadeu. A Ferroviária, aos 39 min, reagiu. O atacante Élder Santana trombou com os jogadores da defesa corintiana e conseguiu um forte chute na entrada da grande área, defendido por Cássio. Na sequência, em escanteio, o time do interior assustou com um gol anulado marcado por Tiago Marques de cabeça. Na volta para a segunda etapa, o time do interior voltou com mais energia e tentou se aproveitar dos erros da defesa corintiana. Após roubar a bola de Fagner, Alan Mineiro foi derrubado na entrada da área e sofreu pênalti, logo aos cinco minutos. O próprio jogador emprestado pelo Corinthians fez a cobrança e errou, acertando a trave. A bola, porém, rebateu e, na volta, esbarrou no goleiro Cássio. Assim, Alan Mineiro aproveitou o rebote e concluiu. O lance provocou reclamação dos corintianos, mas o árbitro Raphael Claus validou o gol. Atrás no placar, o time alvinegro passou o restante da segunda etapa com mais posse de bola e chutes ao gol. O meia Jadson levou perigo por duas vezes com tiros de fora da área que saíram pela linha de fundo. Seguro na partida, o goleiro Tadeu, no entanto, conteve as investidas corintianas até o apito final. Na próxima rodada, quinta-feira (23), o Corinthians enfrenta o Red Bull Brasil, em casa, no Itaquerão, às 17h. Após a derrota deste domingo, a partida pode marcar um reencontro tenso com a torcida. A Ferroviária, por sua vez, vai a São Bernardo, enfrentar o time da cidade, no Estádio Primeiro de Maio, na quarta-feira (22), às 19h30. FERROVIÁRIA Tadeu; Jonathan, Patrick, Leandro Amaro e Willian Cordeiro; Renato Xavier, Luan, Kelvy e Alan Mineiro (Juninho); Élder Santana (Claudinei) e Tiago Marques. T.: PC Oliveira CORINTHIANS Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Moisés; Camacho e Gabriel (Pedrinho); Jadson, Guilherme (Rodriguinho) e Marlone; Jô. T.: Fábio Carille Gol: Alan Mineiro, aos 6min do 2º tempo Cartões amarelos: Fagner, Pablo, Gabriel, Jadson e Romero (C); William Cordeiro e Kelvy (F) Estádio: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) Árbitro: Raphael Claus