Defesa falha três vezes, e reservas do Fluminense perdem para Nova Iguaçu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em situação confortável, o Fluminense mandou os reservas a campo para encarar o Nova Iguaçu neste domingo. O time, porém, não teve boa atuação. A defesa viveu uma tarde de tormenta, falhou três vezes e viu o Nova Iguaçu vencer por 3 a 1, em Edson Passos. Marlon, Adriano e Nogueira (contra) marcaram para os visitantes, enquanto Pedro descontou para o Tricolor. O Fluminense segue na liderança do Grupo C e volta a campo na quinta-feira, quando medirá forças com o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Já o nova Iguaçu, vice-líder do Grupo B, receberá a Portuguesa, na quarta-feira. Campeão da Taça Guanabara e único time a estrear com vitória no Grupo C da Taça Rio, o Fluminense foi a campo com apenas dois titulares: Orejuela e Diego Cavalieri. O volante é um dos destaques do time neste início de temporada. O goleiro, por outro lado, sofre com lesões e tem disputa acirrada com Julio Cesar. O primeiro gol do Nova Iguaçu surgiu a partir do erro do zagueiro Reginaldo, que resultou no gol de Marlon, aos 5 minutos. O atacante Pedro ainda conseguiu empatar, de cabeça, aos 11 minutos do primeiro tempo. O segundo gol do Nova Iguaçu surgiu no erro do zagueiro Nogueira, que resultou no gol de Adriano, aos 37 minutos. O zagueiro ainda marcou um gol contra aos 26 minutos do segundo tempo. Na segunda metade do jogo, o Fluminense foi inteiramente dominado. Os visitantes foram prejudicados com um pênalti não marcado, após Calazans colocar a mão na bola. Em seguida, Adriano chutou forte da entrada da área e acertou o pé da trave. Após o gol contra, o time da casa entregou os pontos e aceitou a derrota. FLUMINENSE Cavalieri; Matheus Norton, Nogueira, Reginaldo e Calazans; Orejuela, Wendel, Marquinho (Léo) e Marcos Júnior (Maranhão); Osvaldo (Lucas Fernandes) e Pedro T.: Abel Braga NOVA IGUAÇU Jefferson; Thiago Crispim (Vinicius Matheus), Bruno Simões, Mário Henrique e Lucas; Paulo Henrique, Caio (Renan), Anderson (Iuri) e Wescley; Marlon e Adriano T.: Edson Souza Gols: Marlon, aos 5min, e Pedro, aos 11min, e Adriano, aos 37min do primeiro tempo. Nogueira (contra), aos 26min do segundo tempo Cartões amarelos: Reginaldo, Léo Pelé, Nogueira (FLU) Vinicius Matheus, Bruno Simões, Lucas, Paulo Henrique e Anderson (NIG) Estádio: Giulitte Coutinho, em Edson Passos (RJ) Público/renda: 2.449 / R$ 38.255,00 Arbitragem: Patrice Maia (RJ)