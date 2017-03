Estudante estupra criança de três anos no campus litoral da UFPR

A Polícia Civil de Matinhos prendeu C.B., de 24 anos, acusado de ter estuprado uma menina de 3 anos. O crime teria ocorrido dentro do campus litoral da Universidade Federal do Paraná (UFPR). De acordo com as informações o acusado faria parte de um grupo de estudantes de outra cidade que realizavam um curso na UFPR. Ele tinha a função de cuidar dos filhos de alguns alunos enquanto estes participavam das atividades acadêmicas.

