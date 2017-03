O pai da apresentadora Xuxa Meneghel morreu nesta tarde de domingo, 19,Luiz Floriano Meneghel, de 85 anos. Ele estava internado em como em um hospital do Rio de Janeiro. Ele tinha sido internado no dia 24 de janeiro no Hospital Samartirano, no Rio, com fortes dores nas costas ocasionadas pela osteoporose. Ele foi medicado, mas apresentou problema renais e acabou indo parar no Centro de Terapia Intensiva (CTI.