A equipe de Curitiba venceu o time paulista na partida de volta, neste sábado, em Osasco, na grande São Paulo, por 3 sets a 2, com parciais de 18-25; 25-19; 25-20; 20-25 e 18-16 no tie-break. “Foi a vitória da superação, mesma com duas jogadoras machucadas, torcida contra e levando 14-11 no tie break conseguimos controlar os ânimos e virar o jogo para sair com a classificação”, disse a assessora técnica Cris Pirv, na quadra, logo após a vitória.

Como já havia vencido o jogo da ida, na semana passada, em Curitiba, por 3 sets a 1, a equipe está classificada para as semifinais, e sem a necessidade do jogo desempate, que seria disputado neste domingo. O adversário nas semifinais sai do confronto catarinense entre Brusque e Unochapecó, que jogam a segunda partida neste sábado, em Brusque (a equipe do Vale do Itajaí venceu o jogo de ida por 3-0 em Chapecó).

A partida de ida da semifinal será dispuatada no ginásio do Clube Curitibano, em 25/03, sábado que vem. E a volta acontece em Brusque ou Chapecó, em 01/04. Caso haja a necessidade do jogo desempate a partida será disputada em 02/04, também em Santa Catarina. A final da Superliga B será em 10/04, com transmissão do Sportv.