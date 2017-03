Audiência debate prorrogação dos contratos de pedágio

A comissão da Câmara Federal responsável pela discussão sobre a Medida Provisória 752/2016, que abre caminho para a prorrogação dos pedágios e concessões de ferrovias e portos promove hoje, na Assembleia Legislativa, um debate com a participação do relator da matéria, deputado federal paranaense Sérgio Souza (PMDB). A MP que os contratos poderão ser renovados antecipadamente em troca de novos investimentos. A alegação do governo federal é “destravar” os investimentos em infraestrutura.

No Paraná, as concessões no “Anel de Integração” se encerram em 2021, e há forte resistência contra a prorrogação dos contratos. O relator diz considerar o modelo de pedágio paranaense caro, mas afirma que não se pode descartar nenhuma das possibilidades nesse momento do debate. Na Assembleia, uma Frente Parlamentar contra a Prorrogação do Pedágio, formada por 27 deputados, pretende encaminhar documento contrário à renovação das concessões, e em defesa da realização de novas licitações após o fim dos contratos atuais.