Pachequinho: “Henrique e Kleber superaram as dificuldades. Melhoramos com eles” (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

O atacante Henrique Almeida fez dois gols e Kleber marcou um na vitória do Coritiba por 4 a 2 sobre o Toledo, na tarde deste domingo (19), em Toledo. Os dois marcaram nove dos 10 gols do time no Campeonato Paranaense. E foram elogiados pelo técnico Pachequinho ao fim da partida.

“Henrique e Kleber trabalharam muito bem, finalizaram com qualidade, e superaram as dificuldades. Melhoramos com eles”, disse o treinador coxa-branca. Ele elogiou a conduta de Henrique Almeida. “O Henrique tem muita inteligência e se adapta facilmente aos esquemas durante os jogos”.

Outro ponto destacado pelo treinador foi a capacidade de reação da equipe, que levou um gol com 35 segundos de bola rolando e conseguiu marcar três vezes nos 30 minutos seguintes. “Sofremos o gol cedo, mas emocionalmente fomos bem e reagimos logo. Os atletas conseguiram passar pelas dificuldades e criamos e ditamos o ritmo de jogo”, disse. “Com tranquilidade, buscamos o resultado, a vitória, e poderíamos ter ampliado em chances no segundo tempo. Em aspecto de organização e postura, mantivemos nosso padrão de jogo, de tocar a bola, buscar o setor ofensivo”.

Pachequinho falou ainda sobre os dois tabus que caíram: o Coritiba venceu pela primeira vez fora de casa no Estadual, ao passo que o Toledo perdeu a invencibilidade em casa. “É sempre difícil jogar contra o Toledo, em um gramado diferente, com uma equipe que não havia perdido aqui ainda”, disse. “Fazia tempo que não vencíamos fora. Isto dá tranquilidade para trabalhar, para nossas convicções”.